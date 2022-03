Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baustelleneinbruch auf Landstraße bei Sandershausen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in eine Baustelle auf der Landesstraße 562 zwischen Sandershausen und Landwehrhagen eingebrochen. Die Diebe brachen dort zwei Baucontainer auf und entwendeten zwei Stampfer, ein Rohranbohrgerät und eine Schmutzwasserpumpe. Zusätzlich zapften sie rund 450 Liter Diesel aus Baufahrzeugen ab. Der Schaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am Montagmorgen von Mitarbeitern entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Am Freitagnachmittag, beim Arbeitsende, soll auf der Baustelle noch alles in Ordnung gewesen sein. Die Täter müssen zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich der Baustelle möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

