POL-KS: Elektrozahnbürste und Parfüm gestohlen: Renitenter Täter verletzt Kundin; Zeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden:

Ein unbekannter Täter wurde am gestrigen Montagmittag in einer Drogerie im Kasseler Stadtteil Wehlheiden von zwei Verkäuferinnen beim Diebstahl von einer Elektrozahnbürste und Parfüm ertappt. Als sie den Mann ansprachen und festhalten wollten, schlug der Dieb nach den Mitarbeiterinnen und zwei zur Hilfe geeilten Zeugen, um mit seiner Beute zu flüchten. Dabei wurde eine 57-jährige Kundin aus Kassel leicht am Oberkörper verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können.

Wie die zum Tatort in der Wittrockstraße gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatten die beiden Mitarbeiterinnen der Drogerie gegen 12:30 Uhr beobachtet, wie der Mann die Elektrozahnbürste unter seiner Jacke verstaut hatte. Gleichzeitig entdeckten sie zwei Packungen Parfüm in seinem Hosenbund. Als die Frauen den mutmaßlichen Ladendieb ansprachen, wollte dieser sofort die Flucht in Richtung Ausgang antreten. Daraufhin versuchten die Verkäuferinnen mit Unterstützung der auf die Situation aufmerksam gewordenen Kunden, den Mann festzuhalten. Dagegen setzte er sich mit aller Kraft zur Wehr, indem er um sich schlug, seine Ellenbogen einsetzte und sich so losreißen konnte. Zwar gelang es ihnen, dem renitenten Dieb die Beute abzunehmen, allerdings flüchtete er anschließend unerkannt aus dem Geschäft. Die sofortige Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Er kann folgendermaßen beschrieben werden;

- Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, helle Haut, braune kurze Haare, schwarze Jacke, schwarzer Pullover mit weiß/ rotem Aufdruck, dunkelblaue oder schwarze Jeans, schwarze Schuhe.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

