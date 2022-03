Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Niederkaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Walburger Straße in Niederkaufungen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus nach Wertsachen gesucht, aber offenbar nichts entwendet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 20:00 Uhr in Abwesenheit der Bewohner ereignet. Die Täter waren über die Terrassentür in das Haus eingebrochen und hatten anschließend in mehreren Räumen nach Wertgegenständen gesucht. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Walburger Straße oder angrenzenden Straßen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

