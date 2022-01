Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rückwärts aufgefahren

Niedertrebra (ots)

In Niedertrebra, Escherodaer Straße, nahe der Bahnunterführung wendete ein 56jähriger seinen Pkw VW am 23.01.2022, gegen 11:30 Uhr. Beim Rückwärtsfahren übersah er dabei den hinter ihm stehenden 74jährigen Fahrer eines Pkw Toyota und stieß mit diesem zusammen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell