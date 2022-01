Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angeeckt

Apolda (ots)

Eine 21jährige Skoda-Fahrerin wollte am 23.01.2022, gegen 09:30 Uhr aus einer Toreinfahrt in der Dornsgasse in Apolda heraus auf die Straße auffahren und streifte aus Unachtsamkeit einen Torpfosten. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Der Pfosten wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

