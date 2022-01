Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendschutzkontrollen

Weimar (ots)

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen stellten Beamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Jugendliche in der Schillerstraße in Weimar fest. Einer der Vier hatte zwei Joints dabei, welche beschlagnahmt und beanzeigt wurden. Gegen einen Anderen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben.

