Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche einer Rentnerin geraubt

Ludwigshafen (ots)

Am 13.01.2022 liefen um 13:40 Uhr zwei Frauen in der Pfalzgrafenstraße in Richtung Berliner Platz, als plötzlich von hinten eine unbekannte Person die ältere der zwei Frauen zu Boden riss und ihr die Einkaufstasche (Diebesgut 70 Euro) entwendete. Durch den Sturz verletzte sich die 89-jährige Frau und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell