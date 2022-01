Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 06.01.2022 kam es im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 18.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Felsenstraße im Stadtteil Lüxem. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen Unbekannte über eine Terrassentür in das Haus ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260 oder Email piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell