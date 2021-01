Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines Dachbodens

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, kam es gegen 04.10 Uhr in der Kaiforter Straße zum Brand eines Dachbodens eines Wohnhauses. Ein 48-jähriger Bewohner bemerkte im Bereich des Dachbodens den Brand und schickte seine Frau und Kinder nach draußen. Nachdem die Feuerwehr Alarmiert wurde, versuchte er eigenständig das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr Garrel rückte mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften aus. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Das Wohnhaus blieb größtenteils bewohnbar. Der 48-Jährige Brandentdecker wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

