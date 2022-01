Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch (12.01.2022) auf Donnerstag (13.01.2022) einen PKW. Hierbei wurde die Windschutzscheibe mit einem Stein eingeschlagen und der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der VW Caddy war im Tatzeitraum in der Oppauer Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

