Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.12.2021.

Peine (ots)

Täter entwendeten abgestellten Pkw.

Ilsede, Groß Lafferde, Bierstraße, 28.12.2021, 18:00 Uhr-29.12.2021, 09:30 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten einen in der Bierstraße abgestellten Pkw BMW und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch waren amtliche Kennzeichen daran montiert. Angaben zum Tatgeschehen können nicht gemacht werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 zu richten.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Lengede, B1/Weißes Kreuz, 29.12.2021, 22:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw die Bundesstraße 1 aus Richtung Bettmar kommend in Richtung Groß Lafferde. An der Kreuzung B 1/K 23 (Weißes Kreuz) kam die Frau auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Masten einer Lichtzeichenanlage. Die Frau stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell