POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.12.2021.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Bruchmachtersen, Schilfufer, 23.12.2021, 11:00 Uhr-29.12.2021, 14:30 Uhr.

Die Täter hatten gewaltsam auf eine Terrassentür des Wohnhauses eingewirkt und konnten auf diese Weise das Wohnhaus betreten. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe und das mögliche Diebesgut. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Stahlstraße, 29.12.2021, 08:50-09:20 Uhr.

Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Seat wurde von unbekannten Tätern beschädigt. Wie die Spurensuche der Polizei ergab, wurde der Lack des Fahrzeuges rundherum vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es entstand hierdurch ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Einsatzmaßnahmen anlässlich eines Zusammentreffens von mehreren Personen in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger in Richtung Altstadt, Marktplatz, Kaiserstraße, 29.12.2021, ca. 18:15-19:20 Uhr.

Die Polizei Salzgitter-Bad wurde gegen 18:40 Uhr auf eine Personengruppe von ca. 50 Teilnehmern aufmerksam, welche durch wahrnehmbare Lautsprecherdurchsagen auf sich aufmerksam machte. Den wahrgenommenen Inhalten der Lautsprecherdurchsagen ließ sich eine ablehnende Haltung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entnehmen.

Die Personen bewegten sich zu diesem Zeitpunkt in der Vorsalzer Straße in Richtung des Einkaufszentrums Am Pfingstanger. Abstands- und Hygieneverstöße nach dem Infektionsschutzgesetz und den geltenden Allgemeinverfügungen der zuständigen Kommune konnten nicht festgestellt werden.

Alle Personen wurden dem bürgerlichen Klientel zugeordnet und zeigten sich kooperativ.

Die Polizei wertet diese Personengruppe als versammlungsrechtliche Aktion und erließ beschränkende Verfügungen. Alle Personen wurden auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hingewiesen.

Die Polizei prüft, ob gegen Vorschriften verstoßen wurde.

