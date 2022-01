Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Weimar - Parkvorstadt ein. Dort öffnete sie gewaltsam zwei verschlossene Kellerabteile und entwendete fortfolgend Spirituosen, einen Reisekoffer sowie Zubehör eines Dampfreinigers. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute im Wert von circa 200 EUR unerkannt vom Tatort. Ebenfalls am Freitag wurde bekannt, dass sich ein paar Straßen weiter ein Unbekannter Zugang zu einem anderen Mehrfamilienhaus verschaffte. In diesem hebelte er zwar das Vorhängeschloss einer Kellerparzelle auf, konnte aber kein Objekt seiner Begierde feststellen. Vielleicht aus Frust warf er mehrere Plastiktüten in den Keller und verließ diesen anschließend ohne Beute. In beiden Fällen wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls erstattet.

