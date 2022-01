Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörsendiebe zum dritten Mal erfolgreich

Kahla (ots)

Auch am Samstagmittag zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr ließ eine 78-jährige Frau in einem Discounter in Kahla ihre Handtasche unbeobachtet am Einkaufswagen. Am Ende des Einkaufs stellte die Frau das Fehlen der Geldbörse mit ca. 170,- EUR fest.

Die Polizei weist wiederholt daraufhin, Handtaschen oder anderweitige Beutel, in denen das Portemonnaie oder Wertsachen transportiert werden, nicht unbeobachtet zu lassen.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland sucht nun nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter 036428-640.

