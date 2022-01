Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere Geldbörse in Stadtroda entwendet

Stadtroda (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde eine 66-jährige Kundin eines Discounters in Stadtroda bestohlen. Die Frau stand an der Kasse und hatte einen Stoffbeutel mit ihrem Portemonnaie am Wagen hängen. Sie war abgelenkt und achtete nicht auf diesen. Hierdurch hatte der unbekannte Täter leichtes Spiel, griff in den Beutel und stahl die Geldbörse mit ca. 50,- EUR Bargeld darin.

Die Polizei weist wiederholt daraufhin, Handtaschen oder anderweitige Beutel, in denen das Portemonnaie oder Wertsachen transportiert werden, nicht unbeobachtet zu lassen.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe bei der Aufklärung. Sollten Personen in den Nachmittagsstunden verdächtige Personen in den Stadtrodaer Discountern festgestellt haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 zu melden.

