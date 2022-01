Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am Freitag in den Mittagsstunden kam es auf der Ortsverbindungsstraße Apolda, Christoph-Günther-Straße und dem Abzweig Mattstedt (B 87) zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem Überholvorgang eines 30 - jährigen Mercedes-Fahrers wurde dieser durch den Überholten VW-Fahrer gezwungen abzubrechen, da dieser nach links zog und den Mercedes dabei beschädigte. Anschließend fuhr der VW-Fahrer ohne die Geschwindigkeit zu verringern weiter. In der weiteren Folge konnte der Verursacher ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, gegen den wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt wird. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell