Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine Dame um das Portemonnaie erleichtert

Eisenberg (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:00 Uhr befand sich die 72-jährige Dame in einem Discounter in der Saasaer Straße in Eisenberg. An der Gemüseauslage ließ sie ihre, an dem Einkaufswagen hängende, Handtasche kurz aus den Augen. Dies nutzte der Dieb und entwendete das Portemonnaie mit ca. 300,- EUR Bargeld sowie diversen Dokumente aus der Handtasche. Die ältere Frau bemerkte dies erst an der Kasse.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe bei der Aufklärung. Sollten Personen in den Vormittagsstunden verdächtige Personen in den Eisenberger Discountern festgestellt haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 zu melden.

