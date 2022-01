Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholter Einbruch in eine Apotheke in Schkölen

Schkölen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag erneut in eine Apotheke in Schkölen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt und gelangten so in den Innenraum der Apotheke. Zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt ist der genaue Umfang der gestohlenen Sachen noch unklar. Dies ist nicht der erste Einbruch in die Apotheke. Bereits im Oktober 2021 war die Apotheke Ziel von Dieben.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland bittet darum, dass sich eventuelle Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter 036428-640 melden.

