Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Betrüger am Telefon

Stadt / Städteregion Aachen (ots)

Derzeit rufen wieder verstärkt Betrüger in Bereich des Polizeipräsidiums Aachen an. Die Anrufer gaukeln insbesondere Senioren eine Notlage oder einen verdächtigen Sachverhalt vor. Im Verlaufe des Gesprächs fordern sie dann die Getäuschten auf, Bargeld oder Wertgegenstände an vermeintliche Kontaktpersonen oder falsche Polizisten auszuhändigen.

Bitte fallen Sie nicht auf derartige Anrufe herein. Wir möchten insbesondere Angehörige bitten, auf ihre älteren Anverwandten noch einmal persönlich einzuwirken und zu warnen, damit diese nicht von den Gaunern betrogen werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an die Polizei und rufen selbst die Tel. 0241/95770 (Polizei Aachen) oder jede andere Polizeidienststelle aus dem Telefonbuch an. Lassen Sie sich keinesfalls eine Telefonnummer vorgeben. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell