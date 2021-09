Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz am Impfzentrum - Kripo ermittelt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (28.09.2021) gegen 15 Uhr erhielt die Polizei zunächst Kenntnis darüber, dass sich zwei verdächtige Personen mit Rucksack an einem Pkw in direkter Nähe zum Impfzentrum aufhalten würden. Bei der Kontrolle der beiden Personen und des Pkw stellte sich heraus, dass es sich um Beschäftigte des Impfzentrums handelte, diese jedoch unerlaubt offizielle Unterlagen aus dem Zentrum bei sich trugen. Umfangreiche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden sowie zwei weitere Angestellte (drei Frauen und ein Mann) in dringendem Tatverdacht stehen, offizielle Schriftstücke und Zubehör, welche zur Ausstellung von Impfzertifikaten genutzt werden, entwendet zu haben. Bei richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen konnten weitere Unterlagen sowie Bargeld aufgefunden werden. Alle zunächst festgehaltenen Tatverdächtigen wurden nach Feststellung ihrer Personalien und der Durchsuchungsmaßnahmen wieder entlassen. Gegen die 19 bis 26 Jahre alten Frauen und den 32- jährigen Mann aus Aachen und Alsdorf ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. (pw)

