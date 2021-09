Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 35.000,- Euro Sachschaden bei Unfall

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Weiden wollte am 16.09.2021, gegen 13:15 Uhr, in der Alleestraße nach links in die Straße Am Eichholz einbiegen und musste verkehrsbedingt an der Einmündung halten. Dabei fuhr ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,- Euro.

