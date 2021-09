Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit Fahrrad

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Moringen befuhr am 16.09.21, um 16:20 Uhr, die Martinstraße, als ein 8-jähriges Kind mit einem Fahrrad von links kommend auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dabei leicht verletzt. Ein geparkter Pkw wurde von Fahrrad getroffen. An den Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

