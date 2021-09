Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (zi.) Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr am 16.09.21, gegen 17:00 Uhr, die K 449 von Wiensen in Richtung Uslar. Als sie in den Tappenberg abbiegen wollte und dabei verkehrsbedingt halten musste, erkannte das eine nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Zwei in ihrem Fahrzeug befindliche Personen (16 und 5 Jahre alt) wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

