Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Hochhaus in Heinrich-Plett-Straße: Feuer brach auf Balkon aus; Ursache derzeit noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in der Heinrich-Plett-Straße in Kassel-Oberzwehren. Das Feuer war gegen 13:50 Uhr im Bereich einer Wohnung im 6. Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Durch den Brand war die betroffene Wohnung erheblich beschädigt und unbewohnbar geworden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Sie haben die Brandstelle am heutigen Freitagvormittag aufgesucht. Wie sie von den Ermittlungen berichten, war das Feuer in Abwesenheit des Bewohners auf dem Balkon ausgebrochen und hatte von dort auf die Wohnung übergegriffen. Die Ursache des Brandes konnte noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell