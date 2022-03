Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen Handtasche aus Einkaufswagen und heben anschließend Geld ab: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Ahnatal/ Calden (Landkreis Kassel):

Opfer von gleich zwei Straftaten wurde am gestrigen Donnerstag eine 74-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel: Nachdem unbekannte Täter ihre im Einkaufswagen abgelegte Handtasche samt Geldbörse in einem Ahnataler Discounter gestohlen hatten, hoben sie ca. 40 Minuten später mit der erbeuteten EC-Karte 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Calden ab. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise auf die Täter. Zudem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor Taschendiebstahl schützen kann.

Täter gingen geschickt und geübt vor

Ereignet hatte sich der Diebstahl in dem Discounter in der Heckershäuser Straße in Ahnatal am gestrigen Morgen gegen 11:30 Uhr. Die 74-Jährige hatte ihre Handtasche in dem aufgeklappten Kindersitz des Einkaufswagens abgelegt und eine Einkaufstasche als Sichtschutz darübergelegt, während sie in dem Geschäft unterwegs war. Die unbekannten Täter waren offenbar äußerst geschickt und geübt vorgegangen, denn den Diebstahl der Tasche mit der Geldbörse und sämtlichen Papieren bemerkte die Seniorin erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Zu Hause angekommen ließ sie umgehend die gestohlene EC-Karte sperren. Allerdings zu spät, denn am Telefon erfuhr sie von ihrer Bank, dass die unbekannten Diebe bereits um 12:10 Uhr 1.000 Euro an einem Geldautomaten in der Wilhelmsthaler Straße in Calden abgehoben hatten. Wie die Täter an die PIN der Karte kamen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl und der Geldabhebung dauern an.

Zeugen die den ermittelnden Beamten Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah und lassen sie nicht unbeaufsichtigt.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

- Lassen Sie gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren, da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen.

