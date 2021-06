Polizei Hagen

POL-HA: Der Hagener Polizeibeirat hat mit Claus Rudel (SPD) einen neuen Vorsitzenden

Hagen (ots)

Am Montag (31.05.2021) traf sich der Polizeibeirat der Stadt Hagen für eine Sitzung in den Räumen des Polizeipräsidiums an der Hoheleye. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder des Ausschusses schenkten dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Claus Rudel ihr Vertrauen. Die stellvertretende Behördenleiterin Nicole Heiden gratulierte ihm anschließend herzlich zum neuen Amt und wünschte Claus Rudel stets gutes Gelingen bei der Erfüllung seiner Aufgabe. "Der enge Austausch zwischen den kommunalen Mandatsträgern und der Polizei besonders unter dem Hinblick der Weiterentwicklung der Ordnungsparternerschaft ist mir ein besonderes Anliegen. Regeln sind in unserem Rechtsstaat von allen einzuhalten und denen, die sie kontrollieren und durchsetzen, gilt unsere Unterstützung und unser Respekt", sagte Claus Rudel nach seiner Wahl. Die Aufgabe des Polizeibeirates ist die Förderung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Bürgerinnen und Bürgern, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Der Beirat unterstützt die Tätigkeit der Polizei und trägt zudem Anregungen und Wünsche der Bevölkerung an diese heran. Die Mitglieder des Polizeibeirates werden von den Kommunalparlamenten gewählt. (arn)

