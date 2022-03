POL-KS: Zwei Männer bei Kabelklau von Baustelle ertappt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Fasanenhof / Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Mönchebergstraße und in der Hartwigstraße zahlreiche Autos beschädigt. In der Mönchebergstraße zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack von 16 geparkten Fahrzeugen. In der ...

mehr