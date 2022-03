Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Altpapiercontainer, mobile Toilette und VW Caddy in Brand: Zeugen in Südstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Mehrere Altpapiercontainer, eine Dixi-Toilette und ein VW Caddy sind am Wochenende in der Kasseler Südstadt an verschiedenen Stellen in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro. Ob die Brände auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst waren Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:30 Uhr in die Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, gerufen worden, weil dort zwei Altpapiertonnen brannten. Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatten Unbekannte die Container angezündet, die dadurch nahezu vollständig zerstört wurden.

Am gestrigen Sonntagabend gingen dann gegen 22:25 Uhr die Meldungen über einen brennenden Papiercontainer im Philosophenweg/ Ecke Heckerstraße sowie die im Vollbrand stehende Dixi-Toilette in der dortigen Unterführung ein. Nur 10 Minuten später folgten weitere Brände im Bereich Heckerstraße / Ecke Frans-Hals-Straße. Dort waren vier Mülltonnen durch die mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer zerstört worden. Ein unmittelbar neben den im Vollbrand stehenden Containern geparkter VW Caddy konnte zwar noch weggefahren werden, dennoch entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell