Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe verschafften sich Unbekannte am Montag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße An der Bleiche.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Besitzerin, um innerhalb weniger Stunden sämtliche Räume zu durchwühlen.

Ob und was die Einbrecher erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell