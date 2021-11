Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Cappenberger Straße/ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Im Begegnungsverkehr kollidierten am Mittwoch (17.11.21)die Außenspiegel zweier Autos. Ein Unfallbeteiligter fuhr weiter. Gegen 18.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Nordkirchenerin die Cappenberger Straße in Richtung Südkirchen. Am Ortseingang wartete sie an einer Baustellenampel. Als diese Grün zeigte, fuhr sie los. Ihr kam noch ein Fahrzeug entgegen. Es kam zur Kollision der Spiegel. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, obwohl die Frau auf sich aufmerksam machte. Dieser saß in einem roten Auto, vermutlich in einem Opel Corsa. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

