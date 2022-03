Feuerwehr Essen

FW-E: Brennt Mülltonne an Hauswand, Raucheintritt in das Gebäude - keine Verletzten

Essen-Dellwig, Donnerstraße, 07.03.2022, 01:18 Uhr (ots)

In der Nacht zum Montag (07.03.2022) meldeten mehrere Anrufer eine brennende Hausfassade an einem Mehrfamilienhaus in Essen-Dellwig. Die Besatzung eines zufällig am Einsatzort vorbeifahrenden Rettungswagens entdeckte eine brennende Mülltonne an der Fassade. Umgehend hielten sie an und begannen mit ersten Löschmaßnahmen mittels mitgeführten Feuerlöschers. Der einzige Bewohner des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes hatte das Objekt vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Die Mülltonne konnte schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Das Gebäude, in dem sich Arztpraxen und Wohnungen befinden, war bereits vollständig verraucht. Nach den Löschmaßnahmen wurde die Fassade großflächig aufgenommen, um letzte Glutnester zu erreichen. Hier kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund drei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(CR)

