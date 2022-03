Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einem Schlafzimmer - keine Verletzten

Essen-Dellwig, Vieselmanns Ried, 02.03.2022, 01:13 Uhr (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (02.03.2022) meldeten Anrufer einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Dellwig. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. In einer Erdgeschosswohnung konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr in die Wohnung vor. Der Brand im Schlafzimmer konnte schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug sowie einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell