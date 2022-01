Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Drei Verkehrsunfälle innerhalb von 2 Stunden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag ereigneten sich auf der BAB 8, Esslingen in Fahrtrichtung München, innerhalb von nur zwei Stunden drei Unfälle auf Höhe der Ausfahrt Neuhausen. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer in Neuhausen auf die BAB auf, wechselte anschließend zügig vom rechten auf den mittleren und schließlich auf den linken Fahrstreifen. Beim Wechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen übersah er einen dort bereits fahrenden 29-jährigen Mercedes-Fahrer und touchiert diesen. Aufgrund des Zusammenstoßes kollidiert der Mercedes-Lenker mit der Mittelschutzplanke. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt, sein Fahrzeug blieb fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Gegen 13:58 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB 8 in Fahrtrichtung München mit Schrittgeschwindigkeit, da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit aufgrund des Unfalls auf 60 km/h reduziert wurde. Ein hinter ihm fahrender 27-jähriger Opel-Fahrer passte seine Geschwindigkeit dem vorausfahrenden Lkw an und bremste hierzu. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer erkennt dies zu spät und fährt auf den Opel auf. Hierdurch lösten alle Airbags im BMW aus und das Fahrzeug wurde nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Der Opel wurde durch den Aufprall auf den vorausfahrenden Lkw aufgeschoben. Durch den Aufprall wurden der BMW-Fahrer und der Opelfahrer verletzt und kamen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Lkw blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 26.500 Euro geschätzt.

Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Audi-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB8 in Fahrtrichtung München, während sich ein 51-jähriger Sattelzugfahrer auf dem mittleren Fahrsteifen befand. Nach der Unfallstelle, wechselte dieser vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den Audi-Fahrer, welcher an der Anschlussstelle Esslingen die Autobahn verlassen wollte. Der Audi musste aufgrund der entstandenen Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sattelzug blieb fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell