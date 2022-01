Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck - Pattonville: Gleich zwei Fahrzeuge beim Vorbeifahren beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 13:35 Uhr, die John.-F.-Kennedy-Allee entlang und streifte dabei aus ungeklärten Gründen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi auf einen davor abgestellten Mercedes geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

