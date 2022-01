Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von Mittwoch, 19:00 Uhr, auf Donnerstag, 10:00 Uhr, einen in der Raitestraße in Möglingen geparkten Ford. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Das Polizeirevier sucht Zeugen für diesen Unfall, die sich unter der Tel. 07154 1313-0 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell