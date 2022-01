Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung einer Mauer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Linksabbiegen von der Friedenstraße in die Straße "Im Stelzenbühl" in Oberstenfeld beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr die Grundstücksmauer eines Wohnhauses. Fünf Granitstehlen sowie einen L-Stein der Mauer wurden in Mitleidenschaft gezogen und der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Verursache entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen können sich unter Tel. 07144 900-0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar melden.

