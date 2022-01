Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unfall beim Abbiegen

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Freitagmorgen gegen 09:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Herrenberger Straße/Kuppinger Straße. Er war zum Unfallzeitpunkt auf der Kuppinger Straße (K1068) unterwegs und wollte nach links in die Herrenberger Straße (K1044) abbiegen. Eine 47-jährige Kia-Fahrerin wollte indes aus der Herrenberger Straße nach links auf die Kuppinger Straße abbiegen, übersah hierbei mutmaßlich den 25-Jährigen und die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die 47-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

