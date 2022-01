Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Verkehrsunfall - Radfahrer verbleibt im Krankenhaus

Geseke (ots)

Am Dienstag (4. Januar 2022) befuhr eine 24-jährige Frau aus Geseke mit ihrem Wagen die Lange Straße in Richtung Geseke, als sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Straße abkam und gegen den Pfeiler der "Lobekapelle", in der Nähe der Straße "Im Kapellenfeld" prallte. Als sie von dort aus mit ihrem Wagen wieder auf die Lange Straße geschleudert wurde, touchierte sie das Hinterrad eines 55-jährigen Fahrradfahrers aus Geseke. Durch den Aufprall wurde der Mann im Frontbereich des Wagens aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Der Radfahrer wurde daraufhin mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er zur weiteren Beobachtung. Die Polizei stellte das Fahrrad und den Unfallwagen sicher. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell