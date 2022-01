Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Tatverdächtige nach Autoaufbruch verfolgt

Möhnesee (ots)

Zeugen verfolgten am Montagabend (3. Januar 2022), gegen 21.05 Uhr, nach einem Autoaufbruch an der Straße "Auf der Alm" / Michelnhöfe zwei Tatverdächtige bis zum Eingang der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE). Zuvor wurde die Seitenscheibe eines am Tatort geparkten Wagens eingeschlagen und unter anderen Jacken aus dem Auto entwendet. Diese verloren die Tatverdächtigen jedoch wieder auf der Flucht. Ein für den Eintritt in die ZUE benötigter Ausweis blieb ebenfalls auf dem Fluchtweg zurück. Aufgrund der Personenbeschreibung, des aufgefundenen Ausweises und der Daten im Rahmen der Eingangskontrollen geht die Polizei davon aus, dass sich die Tatverdächtigen ermitteln lassen. (reh)

