Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Unfall mit rund 7000 Euro Schaden

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 15:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Peugeot-Fahrerin die Neugasse in Richtung Pfarrstraße als sie im Kreuzungsbereich mit einer 29-Jährigen zusammenstieß. Die junge VW-Fahrerin kam zum genannten Zeitpunkt von rechts aus der Pfarrstraße und wäre aufgrund der Rechts-vor-Links-Regel vorfahrtsberechtigt gewesen. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 7000 Euro. Die 41-Jährige erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einem Punkt und rund 120 Euro bußgeldbewehrt ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell