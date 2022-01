Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt - Polizei sucht Zeugen

Warstein (ots)

Mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe können Verkehrsteilnehmer nach einer Verkehrsunfallflucht von einem Gericht verurteilt werden. Warum trotz des hohen Strafmaßes und einer in der Regel bestehenden Haftpflichtversicherung die Flucht antreten und andere Mitmenschen auf den Kosten sitzen lassen ist für viele unverständlich.

5.000 Euro Sachschaden wurden bei einem Verkehrsunfall am Montag (3. Januar 2022), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, an einem in der Mozartstraße geparkten, brauen Mercedes-Benz verursacht. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Wagen des Unfallverursachers anschließend vorne rechts ebenfalls durch den Aufprall einen Sachschaden erlitten haben müsste. Zeugen, die Angaben zu einem Fahrzeug mit einem solchen Schadensbild machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

