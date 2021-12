Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 10:25 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus am Forsythienweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein, um sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Im Haus stellten die Täter Diebesgut zusammen und wurden vermutlich hierbei von dem heimkehrenden Hauseigentümer gestört. Die Täter flüchteten trotz dessen mit Diebesgut, wie u. a. Schmuck und Bargeld, im Wert von etwa 1600 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

