Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Versuchter Einbruch im Fitnesscenter

Emsbüren (ots)

Heute um 03:15 Uhr kam es in einem Fitnesscenter an der Straße "Zum Sunderhügel" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einer Spitzhacke eine Seitentür aufzuschlagen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Emsbüren unter der Rufnummer (05903) 703190 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell