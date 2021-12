Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Sachbeschädigung an Schutzhütte

Kluse (ots)

In der Zeit von Montagabend, 19 Uhr bis Dienstagmorgen, 8 Uhr kam es an einer Schutzhütte an einem alten Ems-Arm, der von der Ahlener Straße zu erreichen ist, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter brachen auf bislang unbekannte Weise die Holzverkleidungen von zwei Seiten der Hütte gewaltsam heraus (s. Foto). Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Zeugen konnten eine Personengruppe im Tatzeitraum beobachten, die dort offenbar ein sog. "Trinkgelage" abgehalten haben sollen. Zu der Gruppe soll ein Pkw Kia oder Toyota in schwarz/grau und ein gelber Roller gehören. Die Personen aus der Gruppe, sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.

