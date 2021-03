Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Singhofen (ots)

Am 30.03.2021, 15:00 Uhr, kam es an der Kreuzung B 260/L323 "Hunzeler Stock" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW Golf und einem einem Motorrad der Marke BMW. Die 79jährige PKW-Fahrerin wollte offensichtlich von der B 260 nach links in die L 323 abbiegen und stieß dabei mit dem ihr entgegen kommenden 52jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell