FW-E: Drei zum Teil Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit zwei PKW

Essen-Nordviertel, Karolingerstraße, 27.02.2022, 00:07 Uhr (ots)

Um 00:07 kam es im Kreuzungsbereich der Karolingerstraße und der Katzenbruchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Fiesta und einem Mercedes E Klasse Coupé. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits alle beteiligten Personen außerhalb der Fahrzeuge. Der von der Katzenbruchstraße kommende männliche Fahrer des Fords Fiesta wurde schwer verletzt. Die beiden weiblichen Fahrzeuginsassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Der schwer verletzte Fahrer des Fords Fiesta wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik der Maximalversorgung transportiert. Die beiden Insassen des zweiten PKW wurden ebenfalls notärztlich versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der bei der Leitstelle eingegangenen Alarmierung waren sowohl Rettungskräfte, Brandschutzkräfte und der Hilfeleistungszug alarmiert. Die Karolingerstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen.(ML)

