Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Neuhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Überfrierende Nässe fordert hohen Blechschaden (02.12.2021)

Königsfeld (ots)

Ein Unfall mit insgesamt rund 30.000 Euro Sachschaden hat eine Autofahrerin am Donnerstagfrüh gegen 4 Uhr auf der Forststraße verursacht. Eine 62-jährige Ford Eco-Fahrerin fuhr in Richtung Königsfeld und kam wegen überfrierender Nässe ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Baustellenampel und mehrere Bäume, bevor es zum Stehen kam. Im Auto lösten die Airbags aus, die Fahrerin blieb unverletzt. Sie kam jedoch vorsorglich zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

