Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Arbeitsunfall

Mann bekommt Hand in Arbeitsgerät (01.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in einem Betrieb auf der Peter-Henlein-Straße ereignet. Ein 46-jähriger Mitarbeiter wollte eine Druckmaschine reinigen. Dabei geriet der Mann mit einer Hand in ein Walzwerk der Maschine, wobei er schwere Handverletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Wie es zum Unfall kommen konnte, müssen die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell