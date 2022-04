Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer ohne Winterreifen kommt von glatter Autobahn ab und landet auf dem Dach: Vollsperrung sorgte für Behinderungen

Kassel (ots)

Autobahn 7, Fuldabrück (Landkreis Kassel): Fehlende Winterreifen wurden am heutigen Freitagvormittag offenbar einem Autofahrer auf der A 7 südlich von Kassel zum Verhängnis. Der 34-Jährige aus Bielefeld war gegen 10:45 Uhr mit seinem Audi A 6 in Richtung Kassel unterwegs und zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd plötzlich nach rechts von der winterglatten Fahrbahn abgekommen. Dort überschlug sich der Pkw und blieb anschließend in der Böschung auf dem Dach liegen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Fahrer dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Nachdem Rettungskräfte ihn aus seinem Auto befreit hatten, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet, weshalb die A 7 in Richtung Kassel bis etwa 11:20 Uhr voll gesperrt werden musste und es zu Verkehrsbehinderungen kam. Bis zum Abschluss der Bergung des auf dem Dach liegenden, beschädigten Autos und der Reinigungsarbeiten war anschließend noch die Sperrung des rechten Fahrstreifen der Autobahn bis 12:50 Uhr erforderlich.

