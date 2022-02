Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von mehreren Grabkreuzen

Nentershausen (ots)

Im Zeitraum vom 11.02.2022 bis zum Morgen des 12.02.2022 kam es auf dem Friedhof in der Jahnstraße in Nentershausen zu mehreren Diebstählen von Grabkreuzen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden von bislang unbekannten Tätern mindestens fünf Gräber angegangen und die fest installierten Kreuze demontiert und anschließend entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Zeugenhinweise werden von der zuständigen Polizei in Montabaur entgegengenommen.

